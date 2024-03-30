Вильфанд: снег и понижение температуры возможны в апреле

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура в апреле может опуститься до отрицательных значений, возможен снег.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, редко бывает, чтобы апрель обходился без снега, обычно обязательно выпадает снег.

«Ночью температура будет понижаться, сильные морозы не прогнозируются, но отрицательные значения ещё будут», — отметил синоптик.

Вильфанд добавил, что после наступления +15 °С люди стремятся сбросить куртки и плащи, но «не нужно их далеко убирать».

Ранее опрошенные RT синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в Москве и области на выходных.