RT в Telegram
Подпишись

Бренд-шеф Кузнецов посоветовал готовить весной блюда с сезонными ингредиентами

Короткая ссылка
Бренд-шеф Максим Кузнецов дал рекомендации по составлению рациона весной.
Бренд-шеф Кузнецов посоветовал готовить весной блюда с сезонными ингредиентами
  • Gettyimages.ru

«Весной хочется лёгкости, в том числе и в питании. Поэтому попробуйте приготовить простые блюда с сезонными ингредиентами. Например, салат со шпинатом, луком-пореем и гранатом, в который можно добавить филе индейки», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, вместо тяжёлых гарниров можно запечь цветную капусту с грибами.

Как отметил Кузнецов, в качестве перекуса отличным вариантом будет смузи, например из винограда, клюквы, киви и шпината.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить