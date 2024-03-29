Бренд-шеф Кузнецов посоветовал готовить весной блюда с сезонными ингредиентами

Бренд-шеф Максим Кузнецов дал рекомендации по составлению рациона весной.

«Весной хочется лёгкости, в том числе и в питании. Поэтому попробуйте приготовить простые блюда с сезонными ингредиентами. Например, салат со шпинатом, луком-пореем и гранатом, в который можно добавить филе индейки», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, вместо тяжёлых гарниров можно запечь цветную капусту с грибами.

Как отметил Кузнецов, в качестве перекуса отличным вариантом будет смузи, например из винограда, клюквы, киви и шпината.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.