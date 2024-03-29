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Синоптик Ильин предупредил о резких перепадах температур в столичном регионе

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Синоптик Александр Ильин рассказал о погоде в столичном регионе в начале апреля. По его словам, ожидаются довольно резкие перепады температур.
Синоптик Ильин предупредил о резких перепадах температур в столичном регионе
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey/news.ru

В беседе с телеканалом «360» эксперт заявил, что в конце марта — начале апреля столбики термометров покажут до +12...+17 °С.

«Даже ночью в начале апреля будет очень тепло, где-то +7…+10 °С. А вот с 3 апреля, ближе к вечеру, почувствуется похолодание. В четверг ночью температура резко обвалится, может похолодать до -1…-4 °С», — отметил Ильин.

Как добавил эксперт, 4 апреля воздух прогреется до +10...+15 °С.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях в некоторых регионах России.

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