День Российской академии музыки имени Гнесиных пройдёт в Приморье

День Российской академии музыки имени Гнесиных состоится 7 апреля во Владивостоке.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

В 2024 году в России отмечается 150-летие со дня рождения Елены Гнесиной.

«Владивосток — культурный форпост России. Здесь работают многочисленные выпускники Гнесинки. В прошлом году на сцене Пушкинского театра ДВФУ состоялось три концерта в рамках проекта «Великое искусство гнесинцев», в том числе и выступление хора Altro Coro», — заявил ректор РАМ имени Гнесиных Александр Рыжинский.

По его словам, акция «День Российской академии музыки имени Гнесиных во Владивостоке» призвана укрепить творческое и образовательное содружество, рассказать жителям дальневосточной столицы об истории академии.

Программа включает концерт выпускников-гнесинцев, показ документального фильма «Дом, в котором живёт музыка».

Ранее сообщалось, что Международный музыкальный фестиваль-конкурс имени Савелия Орлова состоится 15—19 апреля в Самаре.