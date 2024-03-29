День Российской академии музыки имени Гнесиных пройдёт в Приморье
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
В 2024 году в России отмечается 150-летие со дня рождения Елены Гнесиной.
«Владивосток — культурный форпост России. Здесь работают многочисленные выпускники Гнесинки. В прошлом году на сцене Пушкинского театра ДВФУ состоялось три концерта в рамках проекта «Великое искусство гнесинцев», в том числе и выступление хора Altro Coro», — заявил ректор РАМ имени Гнесиных Александр Рыжинский.
По его словам, акция «День Российской академии музыки имени Гнесиных во Владивостоке» призвана укрепить творческое и образовательное содружество, рассказать жителям дальневосточной столицы об истории академии.
Программа включает концерт выпускников-гнесинцев, показ документального фильма «Дом, в котором живёт музыка».
Ранее сообщалось, что Международный музыкальный фестиваль-конкурс имени Савелия Орлова состоится 15—19 апреля в Самаре.