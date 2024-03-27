Международный музыкальный фестиваль пройдёт 15—19 апреля в Самаре

Международный музыкальный фестиваль-конкурс имени Савелия Орлова состоится 15—19 апреля в Самаре.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Впервые в рамках фестиваля пройдут мастер-классы ведущих музыкантов России, в том числе Веры Носиной, Людмилы Варавиной, Сергея Попова, Дмитрия Коваленко, Сергея Игнатова и Марии Людько.

На открытии состоится выступление Самарского молодёжного симфонического оркестра под руководством народного артиста России Михаила Щербакова.

Также запланирован концерт современных самарских композиторов.

Участниками конкурса станут более 300 академических исполнителей.

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