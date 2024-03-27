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Международный музыкальный фестиваль пройдёт 15—19 апреля в Самаре

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Международный музыкальный фестиваль-конкурс имени Савелия Орлова состоится 15—19 апреля в Самаре.
Международный музыкальный фестиваль пройдёт 15—19 апреля в Самаре
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Впервые в рамках фестиваля пройдут мастер-классы ведущих музыкантов России, в том числе Веры Носиной, Людмилы Варавиной, Сергея Попова, Дмитрия Коваленко, Сергея Игнатова и Марии Людько.

На открытии состоится выступление Самарского молодёжного симфонического оркестра под руководством народного артиста России Михаила Щербакова.

Также запланирован концерт современных самарских композиторов.

Участниками конкурса станут более 300 академических исполнителей.

Ранее RIA56 сообщало, что в понедельник, 25 марта, открылась «Неделя культуры в Оренбургской области». Она продлится до 31 марта.

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