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В Кемеровской области предупредили об усилении ветра до 22 м/с

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В Кемеровской области ожидается ухудшение погоды. Ночью 30 марта возможно усиление ветра, порывы до 22 м/с. Также местами вероятны сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.
В Кемеровской области предупредили об усилении ветра до 22 м/с
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«Водителям при передвижении на автотранспорте необходимо учитывать снижение сцепных свойств дорожного покрытия во время гололёда. При усилении ветра, находясь на улице, соблюдайте необходимые меры личной безопасности», — отмечается в сообщении.

Также стало известно, что в выходные, 30 и 31 марта, в Удмуртии наступит климатическая весна, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.

Ночью 30 марта — -1...-6 °С, днём — +1...+6 °С. Ночью 31 марта — 0...+5 °С, днём — +2...+7 °С.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях в некоторых регионах России.

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