Вышел тизер сериала «Красные линии»

В сети вышел первый тизер драматического многосерийного проекта «Красные линии» — новой главы популярного сериала «Бывшие».

Ролик опубликован на YouTube-канале START.

Сюжет ленты сфокусирован на писательнице Елене Берн, роль которой исполняет Полина Гагарина. В последний раз героиня появлялась в третьем сезоне «Бывших». Тогда она была на пике своего успеха.

В «Красных линиях» зритель увидит её ещё скромным и начинающим автором, живущим в небольшом городе. Долгое время она писала свой первый роман, с помощью которого сможет освободиться от токсичного супруга. Однако, обретя надежду, героиня вдруг попадает в ловушку и становится жертвой своего кумира.

Также в проекте снялись Илья Любимов, Сергей Бредюк, Александра Флоринская, Маша Бриш, Евгения Синицкая, Алексей Маклаков и многие другие. Режиссёром выступил Гамлет Дульян («Последователи»).

По словам Полины Гагариной, съёмочный процесс был для неё трудным испытанием.

«Меня действительно очень захватил сценарий, правда, я ожидала, что съёмки будут чуть позже. Но они начались раньше, и это стало настоящим вызовом, потому что всю осень прошлого года я бесконечно «переключалась» с Елены Огурцовой на Полину Гагарину. Причём на Полину Гагарину в разных ипостасях. Все проекты, которые у меня могли быть, были осенью. Я вышла в график без выходных. Это было непросто», — приводит слова Гагариной пресс-служба онлайн-кинотеатра.

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