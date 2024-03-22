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В сети покажут турецкий сериал «Чужие секреты»

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Российские зрители смогут посмотреть турецкий сериал «Чужие секреты» о слишком много знающих горничных в профессиональной многоголосной озвучке.
В сети покажут турецкий сериал «Чужие секреты»
  • Кадр из сериала «Чужие секреты»
  • © Онлайн-кинотеатр START

Проект будет доступен с 26 марта в онлайн-кинотеатре START, сообщает пресс-служба.

Действие в сериале разворачивается в богатом районе Стамбула. Одна из горничных умирает, а другие служанки уверены в том, что девушку убили. Они работают в обеспеченных семьях и знают слишком много секретов, что даёт им поводы для подозрений.

В Турции сериал вышел в сентябре 2023 года и вошёл в топ-4 самых обсуждаемых многосерийных картин.

Роли в ленте исполнили Айча Бингёль, Джансу Тосун, Джерен Морай, Гёзде Седа Алтунер, Мелиса Дёнгель, Халиль Ибрагим Джейхан, Онур Бэй и другие.

Ранее стало известно, что сериал «Король и Шут» получит продолжение.

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