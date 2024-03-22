В сети покажут турецкий сериал «Чужие секреты»
- Кадр из сериала «Чужие секреты»
- © Онлайн-кинотеатр START
Проект будет доступен с 26 марта в онлайн-кинотеатре START, сообщает пресс-служба.
Действие в сериале разворачивается в богатом районе Стамбула. Одна из горничных умирает, а другие служанки уверены в том, что девушку убили. Они работают в обеспеченных семьях и знают слишком много секретов, что даёт им поводы для подозрений.
В Турции сериал вышел в сентябре 2023 года и вошёл в топ-4 самых обсуждаемых многосерийных картин.
Роли в ленте исполнили Айча Бингёль, Джансу Тосун, Джерен Морай, Гёзде Седа Алтунер, Мелиса Дёнгель, Халиль Ибрагим Джейхан, Онур Бэй и другие.
Ранее стало известно, что сериал «Король и Шут» получит продолжение.