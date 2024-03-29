МЧС: курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,5 километра
Об этом информирует главное управление МЧС России по Сахалинской области.
«На вулкане Эбеко... зарегистрирован пепловый выброс на высоту 2,5 км», — сказано в заявлении.
Уточняется, что шлейф распространился в южном направлении на расстояние более 5 км.
Угрозы для населения при этом нет. Кроме того, превышение ПДК по вулканическим газам оборудованием газоанализатора не зафиксировано.
10 марта лавинную опасность объявили в горах Камчатского края из-за подхода циклона.