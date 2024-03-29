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МЧС: курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,5 километра

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Пепловый выброс на высоту 2,5 км зафиксировали на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир.

Об этом информирует главное управление МЧС России по Сахалинской области.

«На вулкане Эбеко... зарегистрирован пепловый выброс на высоту 2,5 км», — сказано в заявлении.

Уточняется, что шлейф распространился в южном направлении на расстояние более 5 км.

Угрозы для населения при этом нет. Кроме того, превышение ПДК по вулканическим газам оборудованием газоанализатора не зафиксировано.

10 марта лавинную опасность объявили в горах Камчатского края из-за подхода циклона.

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