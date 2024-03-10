МЧС по Камчатскому краю объявило лавинную угрозу в горах из-за подхода циклона
Об этом информирует пресс-служба управления МЧС России по региону.
Отмечается, что по 11 марта включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях Быстринского и Усть-Камчатского муниципальных районов и Мильковского муниципального округа.
Также лавинная опасность объявлена на территориях Ключевской группы вулканов.
4 марта тело волонтёра, который попал под лавину в Кроноцком государственном заповеднике в Камчатском крае, унесло в Тихий океан.