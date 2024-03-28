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Самарский коллектив стал призёром фестиваля «Театральное Приволжье»

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Студия «Труппа Отрадного» из Самарской области стала серебряным призёром фестиваля детских и молодёжных театральных коллективов «Театральное Приволжье».
Самарский коллектив стал призёром фестиваля «Театральное Приволжье»
  • Gettyimages.ru
  • © Klaus Dolle

Об этом сообщает volga.news.

«Труппа Отрадного» удостоена награды за мюзикл «Алабин. Часть I» в номинации «Лучший молодёжный спектакль».

«Мы очень рады победе, и хочу сказать, что к ней мы шли всем нашим коллективом, работали долго и упорно», — заявила помощник режиссёра «Труппы Отрадного» Ангелина Кузнецова.

Ранее сообщалось, что Международный музыкальный фестиваль-конкурс имени Савелия Орлова состоится 15—19 апреля в Самаре.

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