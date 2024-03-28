В Подмосковье заявили о готовности к пожароопасному сезону

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов заявил, что все городские округа готовы к пожароопасному сезону.

Об этом сообщает «Радио 1».

«Техника в Подмосковье готова к началу пожароопасного сезона на 97%, за ближайшую неделю готовность будет 100%-ная. <…> Есть план нахождения техники на каждой территории. Как только начинается пожароопасный сезон, технику подгоняют к местам потенциального возгорания, туда, где чаще всего происходит возгорание. Таких мест в Московской области 58», — сказал Мурашов.

По его словам, в регионе работают на опережение.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области утвердили новую дату начала пожароопасного сезона.