В Волгограде началась реконструкция здания ЦУМа
- © volgograd.ru
Об этом сообщает novostivolgograda.ru.
«Сегодня у ЦУМа — известного на весь мир объекта культурного наследия — начинается новый, поворотный этап его истории — жизни и развития. Забвение закончилось, начинается возрождение, а затем жизнь — долгая, яркая и насыщенная», — заявил губернатор Андрей Бочаров.
На трёх этажах здания будет представлено около 14 тыс. предметов искусства.
Ранее сообщалось, что в усадьбе Покровское-Стрешнево восстанавливают интерьеры главного дома.