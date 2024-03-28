В Волгограде началась реконструкция здания ЦУМа

В Волгограде начались работы по реконструкции здания ЦУМа. Там планируется разместить современный художественный центр.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

«Сегодня у ЦУМа — известного на весь мир объекта культурного наследия — начинается новый, поворотный этап его истории — жизни и развития. Забвение закончилось, начинается возрождение, а затем жизнь — долгая, яркая и насыщенная», — заявил губернатор Андрей Бочаров.

На трёх этажах здания будет представлено около 14 тыс. предметов искусства.

Ранее сообщалось, что в усадьбе Покровское-Стрешнево восстанавливают интерьеры главного дома.