На портале «Узнай Москву» появилась викторина о Большом театре

В столичном Департаменте информационных технологий рассказали о новой онлайн-викторине, приуроченной ко дню основания Большого театра.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой портал мэра и правительства столицы.

Для всех желающих подготовлено десять вопросов, связанных с традициями, ключевыми фигурами, развитием и художественной трансформацией театра, его архитектурными особенностями и важными событиями в его истории.

«Онлайн-викторина доступна и в мобильном приложении «Узнай Москву», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Йошкар-Оле пройдёт всероссийский конкурс артистов балета и хореографов.