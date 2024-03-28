На портале «Узнай Москву» появилась викторина о Большом театре
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой портал мэра и правительства столицы.
Для всех желающих подготовлено десять вопросов, связанных с традициями, ключевыми фигурами, развитием и художественной трансформацией театра, его архитектурными особенностями и важными событиями в его истории.
«Онлайн-викторина доступна и в мобильном приложении «Узнай Москву», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Йошкар-Оле пройдёт всероссийский конкурс артистов балета и хореографов.