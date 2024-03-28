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На портале «Узнай Москву» появилась викторина о Большом театре

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В столичном Департаменте информационных технологий рассказали о новой онлайн-викторине, приуроченной ко дню основания Большого театра.
На портале «Узнай Москву» появилась викторина о Большом театре

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой портал мэра и правительства столицы.

Для всех желающих подготовлено десять вопросов, связанных с традициями, ключевыми фигурами, развитием и художественной трансформацией театра, его архитектурными особенностями и важными событиями в его истории.

«Онлайн-викторина доступна и в мобильном приложении «Узнай Москву», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Йошкар-Оле пройдёт всероссийский конкурс артистов балета и хореографов.

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