RT в Telegram
Подпишись

В Йошкар-Оле пройдёт всероссийский конкурс артистов балета и хореографов

Короткая ссылка
В Йошкар-Оле состоится всероссийский конкурс артистов балета и хореографов в категории «Характерный и народно-сценический танец». Он пройдёт 7—11 апреля.
В Йошкар-Оле пройдёт всероссийский конкурс артистов балета и хореографов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА МариМедиа.

Поступило 154 заявки. Во второй этап прошли 106 конкурсантов из 27 городов, в том числе из Йошкар-Олы, Астрахани, Бийска, Воронежа, Ижевска, Казани, Махачкалы, Москвы, Оренбурга и Якутска.

Художественный руководитель конкурса — народный артист СССР, балетмейстер Большого театра профессор Юрий Григорович.

Ранее сообщалось, что Международный музыкальный фестиваль-конкурс имени Савелия Орлова состоится 15—19 апреля в Самаре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить