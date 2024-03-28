В Йошкар-Оле пройдёт всероссийский конкурс артистов балета и хореографов

В Йошкар-Оле состоится всероссийский конкурс артистов балета и хореографов в категории «Характерный и народно-сценический танец». Он пройдёт 7—11 апреля.

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Об этом сообщает ИА МариМедиа. Поступило 154 заявки. Во второй этап прошли 106 конкурсантов из 27 городов, в том числе из Йошкар-Олы, Астрахани, Бийска, Воронежа, Ижевска, Казани, Махачкалы, Москвы, Оренбурга и Якутска. Художественный руководитель конкурса — народный артист СССР, балетмейстер Большого театра профессор Юрий Григорович. Ранее сообщалось, что Международный музыкальный фестиваль-конкурс имени Савелия Орлова состоится 15—19 апреля в Самаре.