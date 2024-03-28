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В Кирове отремонтируют краеведческий музей

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В Кирове отремонтируют объект культурного наследия — главное здание областного краеведческого музея.
В Кирове отремонтируют краеведческий музей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает istochnik.online со ссылкой на региональное правительство.

В ходе работ приведут в порядок входную группу, фасад, крышу. Также установят подсветку.

Из регионального бюджета на ремонт выделено более 11 млн рублей.

Работы завершат к юбилею Кирова — 12 июня.

Ранее сообщалось, что в Ижевске (Удмуртия) обновлённое здание музея Александра Суворова, входящее в комплекс строений Духовно-просветительского центра Ижевской епархии, планируют освятить и открыть 6 мая 2024 года.

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