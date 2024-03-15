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В Ижевске музей Александра Суворова откроется в мае после ремонта

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В Ижевске (Удмуртия) обновлённое здание музея Александра Суворова, входящее в комплекс строений Духовно-просветительского центра Ижевской епархии, планируют освятить и открыть 6 мая 2024 года.
В Ижевске музей Александра Суворова откроется в мае после ремонта

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Ижевской и Удмуртской епархии в соцсети «ВКонтакте».

На данный момент здание отремонтировано, здесь провели работы для безопасного размещения музейных экспонатов.

При производстве ремонтных работ специалисты придерживались концепции соответствия облика здания, внешний вид которого выдержан в стиле застройки города Ижевска конца ХIХ — начала ХХ века, прокомментировал древлехранитель Ижевской епархии Дмитрий Шабалин.

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