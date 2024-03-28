Синоптики спрогнозировали неустойчивую погоду в Приморье

В Приморском крае в выходные ожидается неустойчивая погода с осадками, усилением ветра и гололёдом.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал «Примпогода».

По прогнозу синоптиков, в субботу, 30 марта, осадки выпадут в основном на севере. Температура воздуха поднимется от +9 °C на юге до +2 °C на севере.

В ночь на воскресенье, 31 марта, в некоторых местах будет идти небольшой снег. Температура воздуха повысится на 2—5 °С по сравнению с субботой.

Также стало известно, что в пятницу, 29 марта, в Ульяновской области температура воздуха составит -4...-9 °С ночью и +6...+11 °С днём, передаёт mosaica.ru со ссылкой на Приволжское УГМС.

В субботу, 30 марта, возможен небольшой дождь.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях в некоторых регионах России.