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Диетолог Дианова посоветовала пить кефир за полтора часа до сна

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Диетолог Нурия Дианова рекомендовала пить кефир минимум за полтора часа до сна.
Диетолог Дианова посоветовала пить кефир за полтора часа до сна
  • Gettyimages.ru
  • © Stephen Shannon

«Необязательно кефир, можно уйти в греческий йогурт, ряженку», — заявила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметила специалист, при рефлюксной болезни следует чётко соблюдать период употребления кисломолочных продуктов.

«За полтора часа до сна, до момента, когда пищевод встанет в один уровень с желудком, можно выпить 150—200 мл, тогда не будет заброса и проблем, связанных с этим», — заключила диетолог.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.

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