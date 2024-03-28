Диетолог Дианова посоветовала пить кефир за полтора часа до сна
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«Необязательно кефир, можно уйти в греческий йогурт, ряженку», — заявила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Как отметила специалист, при рефлюксной болезни следует чётко соблюдать период употребления кисломолочных продуктов.
«За полтора часа до сна, до момента, когда пищевод встанет в один уровень с желудком, можно выпить 150—200 мл, тогда не будет заброса и проблем, связанных с этим», — заключила диетолог.
Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.