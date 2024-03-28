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Синоптик Цыганков: завтра над Москвой пройдёт тёплый фронт с небольшим дождём

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Полина Полетаева
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в ближайшие дни.
Синоптик Цыганков: завтра над Москвой пройдёт тёплый фронт с небольшим дождём
  • globallookpress.com
  • © Roman Denisov

По его словам, в Москве стоит «хорошая, тёплая погода».

«Пройдёт завтра тёплый фронт с небольшим дождём. Температура днём +8...+10 °С, а ночью +2...+4 °С. В субботу ещё теплее — +11...+13 °С. В воскресенье отличный день с переменной облачностью и без осадков. В ночи 0...+5 °С, а днём +10...+15 °С», — рассказал синоптик.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин спрогнозировал тёплые выходные в Москве.

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