Специалист Кумаритов рассказал о лучших направлениях для пешего туризма

Эксперт «Спортмастер PRO» Давид Кумаритов рассказал, какие направления лучше всего подойдут для начинающих поклонников пешего туризма.

«Новичкам лучше выбирать маршруты полегче. И здесь лучшим решением будет отправиться на хайкинг в южные регионы и на Кавказ. Весной там мало снега, а наиболее популярные тропы открыты для посещения. Оптимальный выбор — тропы Кавказского биосферного заповедника: большинство троп в нём доступны с апреля», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, главное — экипировка и сопровождение, а остальное зависит от личных предпочтений.

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