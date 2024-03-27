RT в Telegram
Подпишись

Специалист Кумаритов рассказал о лучших направлениях для пешего туризма

Короткая ссылка
Эксперт «Спортмастер PRO» Давид Кумаритов рассказал, какие направления лучше всего подойдут для начинающих поклонников пешего туризма.
Специалист Кумаритов рассказал о лучших направлениях для пешего туризма
  • РИА Новости

«Новичкам лучше выбирать маршруты полегче. И здесь лучшим решением будет отправиться на хайкинг в южные регионы и на Кавказ. Весной там мало снега, а наиболее популярные тропы открыты для посещения. Оптимальный выбор — тропы Кавказского биосферного заповедника: большинство троп в нём доступны с апреля», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, главное — экипировка и сопровождение, а остальное зависит от личных предпочтений.

Ранее специалист Сергей Склизков рассказал, как выбрать экипировку для беговых лыж.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить