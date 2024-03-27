Специалист Кумаритов рассказал о лучших направлениях для пешего туризма
- РИА Новости
«Новичкам лучше выбирать маршруты полегче. И здесь лучшим решением будет отправиться на хайкинг в южные регионы и на Кавказ. Весной там мало снега, а наиболее популярные тропы открыты для посещения. Оптимальный выбор — тропы Кавказского биосферного заповедника: большинство троп в нём доступны с апреля», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, главное — экипировка и сопровождение, а остальное зависит от личных предпочтений.
Ранее специалист Сергей Склизков рассказал, как выбрать экипировку для беговых лыж.