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Специалист Склизков дал рекомендации по выбору экипировки для беговых лыж

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Специалист Сергей Склизков рассказал, как выбрать экипировку для беговых лыж.
Специалист Склизков дал рекомендации по выбору экипировки для беговых лыж
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Чтобы правильно подобрать комплект экипировки для беговых лыж, сначала необходимо определиться с тем, в каком стиле вы планируете кататься — коньковом или классическом. Лыжи для классического хода должны быть примерно на 20 см длиннее роста человека, палки — по плечо», — заявил Склизков, эксперт «Спортмастер Pro», в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, ботинки должны быть относительно невысокие, с мягкой подошвой, строго по размеру — чтобы не пережимали ногу и не болтались.

Ранее врач травматолог-ортопед «СМ-Клиники» кандидат медицинских наук Марина Прохорова заявила в беседе с RT, что одна из наиболее частых травм в зимнее время года в быту — перелом лодыжки или растяжение связок голеностопного сустава.

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