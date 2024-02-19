Специалист Склизков дал рекомендации по выбору экипировки для беговых лыж

Специалист Сергей Склизков рассказал, как выбрать экипировку для беговых лыж.

«Чтобы правильно подобрать комплект экипировки для беговых лыж, сначала необходимо определиться с тем, в каком стиле вы планируете кататься — коньковом или классическом. Лыжи для классического хода должны быть примерно на 20 см длиннее роста человека, палки — по плечо», — заявил Склизков, эксперт «Спортмастер Pro», в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, ботинки должны быть относительно невысокие, с мягкой подошвой, строго по размеру — чтобы не пережимали ногу и не болтались.

Ранее врач травматолог-ортопед «СМ-Клиники» кандидат медицинских наук Марина Прохорова заявила в беседе с RT, что одна из наиболее частых травм в зимнее время года в быту — перелом лодыжки или растяжение связок голеностопного сустава.