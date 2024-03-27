В Москве отреставрируют фасады усадьбы XIX века
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Здание XIX века постройки расположено на проспекте Мира.
Специалистам предстоит удалить поздние штукатурные слои с фасадов до основания кирпичной кладки и воссоздать по шаблонам утраченные фрагменты декора.
В целом, как говорится в материале, усадьба сохранила основные объёмно-пространственные характеристики.
«Например, асимметрично расположенный эркер с кронштейнами и фасадной лепниной. Кроме того, одним из главных украшений усадьбы является зимний сад в переходе между строениями. Он имеет три арочных окна с интересными обрамлениями», — сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Ранее сообщалось, что в усадьбе Покровское-Стрешнево восстанавливают интерьеры главного дома.