В Москве отреставрируют фасады усадьбы XIX века

В Мосгорнаследии рассказали о предстоящей реставрации фасадов городской усадьбы Баевых.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Здание XIX века постройки расположено на проспекте Мира.

Специалистам предстоит удалить поздние штукатурные слои с фасадов до основания кирпичной кладки и воссоздать по шаблонам утраченные фрагменты декора.

В целом, как говорится в материале, усадьба сохранила основные объёмно-пространственные характеристики.

«Например, асимметрично расположенный эркер с кронштейнами и фасадной лепниной. Кроме того, одним из главных украшений усадьбы является зимний сад в переходе между строениями. Он имеет три арочных окна с интересными обрамлениями», — сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Ранее сообщалось, что в усадьбе Покровское-Стрешнево восстанавливают интерьеры главного дома.