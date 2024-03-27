Певец Денис Клявер назвал прекрасной и светлой акцией «Музыкальный марафон поддержки от звёзд «Русского Радио». Марафон призван поддержать тех, кого затронула трагедия в «Крокус Сити Холле», и всех жителей страны.

Артист выразил соболезнования родным и близким погибших при теракте и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Клявер также высказал слова благодарности людям, которые, несмотря на опасность, помогали другим выбраться из «Крокуса».

«Если говорить о сегодняшней акции — прекрасной, светлой акции, — всё это делается для того, чтобы мы, безусловно, я думаю, что сложно забыть, но чтобы это не повторилось в будущем», — сказал он.

«Музыкальный марафон поддержки от звёзд «Русского Радио» проходит 27 марта. Он призван поддержать тех, кого затронула трагедия в «Крокус Сити Холле», и всех жителей страны.

Услышать концерт можно будет в эфире радиостанции. Также есть видеотрансляция на сайте «Русского Радио» и в «Одноклассниках».