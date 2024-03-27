RT в Telegram
Подпишись

Денис Клявер назвал прекрасной и светлой акцией «Музыкальный марафон поддержки от звёзд «Русского Радио»

Короткая ссылка
Певец Денис Клявер назвал прекрасной и светлой акцией «Музыкальный марафон поддержки от звёзд «Русского Радио». Марафон призван поддержать тех, кого затронула трагедия в «Крокус Сити Холле», и всех жителей страны.
Денис Клявер назвал прекрасной и светлой акцией «Музыкальный марафон поддержки от звёзд «Русского Радио»
  • РИА Новости

Артист выразил соболезнования родным и близким погибших при теракте и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. 

Клявер также высказал слова благодарности людям, которые, несмотря на опасность, помогали другим выбраться из «Крокуса».

«Если говорить о сегодняшней акции — прекрасной, светлой акции, — всё это делается для того, чтобы мы, безусловно, я думаю, что сложно забыть, но чтобы это не повторилось в будущем», — сказал он.

«Музыкальный марафон поддержки от звёзд «Русского Радио» проходит 27 марта. Он призван поддержать тех, кого затронула трагедия в «Крокус Сити Холле», и всех жителей страны.

Услышать концерт можно будет в эфире радиостанции. Также есть видеотрансляция на сайте «Русского Радио» и в «Одноклассниках».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить