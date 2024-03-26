«Музыкальный марафон поддержки от звёзд «Русского Радио» состоится 27 марта
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе Русской медиагруппы.
Марафон начнётся в 12:00 в студии «Русского Радио». Артисты исполнят композиции в акустической обработке.
Среди участников — Филипп Киркоров, Лариса Долина, Дмитрий Маликов, Сергей Лазарев, Ирина Дубцова, Владимир Пресняков, Артур Пирожков, группа «Земляне», Ирина Нельсон, Александр Панайотов, Юрий Киселёв, Artik & Asti, Нюша, ST, Митя Фомин, Алексей Воробьёв.
Услышать концерт можно будет в эфире радиостанции. Также запланирована видеотрансляция на сайте «Русского Радио» и в «Одноклассниках».