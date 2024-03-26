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«Музыкальный марафон поддержки от звёзд «Русского Радио» состоится 27 марта

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«Музыкальный марафон поддержки от звёзд «Русского Радио» пройдёт 27 марта. Он призван поддержать тех, кого затронула трагедия в «Крокус Сити Холле», и всех жителей страны.
«Музыкальный марафон поддержки от звёзд «Русского Радио» состоится 27 марта
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Русской медиагруппы.

Марафон начнётся в 12:00 в студии «Русского Радио». Артисты исполнят композиции в акустической обработке.

Среди участников — Филипп Киркоров, Лариса Долина, Дмитрий Маликов, Сергей Лазарев, Ирина Дубцова, Владимир Пресняков, Артур Пирожков, группа «Земляне», Ирина Нельсон, Александр Панайотов, Юрий Киселёв, Artik & Asti, Нюша, ST, Митя Фомин, Алексей Воробьёв.

Услышать концерт можно будет в эфире радиостанции. Также запланирована видеотрансляция на сайте «Русского Радио» и в «Одноклассниках».

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