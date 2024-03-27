Елена Север: «Музыкальный марафон поддержки от звёзд «Русского Радио» нацелен на объединение людей

Певица и общественный деятель Елена Север заявила, что «Музыкальный марафон поддержки от звёзд «Русского Радио» нацелен на объединение людей.

Певица поблагодарила всех артистов, которые смогли принять участие в музыкальном марафоне.

«Акция посвящена поддержке всех пострадавших в этой страшной трагедии. Я считаю, что наша задача объединиться, несмотря ни на что», — сказала Север.

«Музыкальный марафон поддержки от звёзд «Русского Радио» проходит 27 марта. Он призван поддержать тех, кого затронула трагедия в «Крокус Сити Холле», и всех жителей страны.

Услышать концерт можно будет в эфире радиостанции. Также есть видеотрансляция на сайте «Русского Радио» и в «Одноклассниках».