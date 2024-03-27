RT в Telegram
Подпишись

Елена Север: «Музыкальный марафон поддержки от звёзд «Русского Радио» нацелен на объединение людей

Короткая ссылка
Певица и общественный деятель Елена Север заявила, что «Музыкальный марафон поддержки от звёзд «Русского Радио» нацелен на объединение людей.
Елена Север: «Музыкальный марафон поддержки от звёзд «Русского Радио» нацелен на объединение людей
  • РИА Новости

Певица поблагодарила всех артистов, которые смогли принять участие в музыкальном марафоне.

«Акция посвящена поддержке всех пострадавших в этой страшной трагедии. Я считаю, что наша задача объединиться, несмотря ни на что», — сказала Север.

«Музыкальный марафон поддержки от звёзд «Русского Радио» проходит 27 марта. Он призван поддержать тех, кого затронула трагедия в «Крокус Сити Холле», и всех жителей страны.

Услышать концерт можно будет в эфире радиостанции. Также есть видеотрансляция на сайте «Русского Радио» и в «Одноклассниках».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить