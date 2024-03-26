Врач Кашух назвала слишком строгую диету главной ошибкой желающих похудеть

Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест», к. м. н. Екатерина Кашух рассказала о главных ошибках, совершаемых желающими похудеть.

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что первое заблуждение — это неправильное составление рациона, когда происходят жёсткие ограничения в продуктах и количестве еды. В результате человек испытывает постоянное чувство голода и стресс.

«В здоровом, спортивном и диетическом питании не должно быть места перееданию, но и голод не приветствуется: в состоянии стресса тело может ещё быстрее накапливать жир за счёт изменения гормонального фона. И конечно, дефицит пищи сильно вредит желудочно-кишечному тракту», — пояснила эксперт.

Ещё одной ошибкой Кашух назвала неправильный подход к физическим нагрузкам. Кроме того, не стоит ожидать мгновенного результата.

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