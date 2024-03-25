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Кинолог Голубев объяснил, как отучить собак спать на хозяйской кровати

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как отучить собак спать на хозяйской кровати.
Кинолог Голубев объяснил, как отучить собак спать на хозяйской кровати
  • Gettyimages.ru

«Когда хозяин сначала позволяет спать животному на своей кровати, а потом резко меняет своё мнение, могут возникнуть проблемы. Собака, которая привыкла к определённым нормам, не сразу поймёт, что отдыхать ей теперь положено только на своей лежанке», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, стоит постепенно отучать питомца от сна на диване, а лучше устанавливать правила заранее и не менять их.

«Питомец с рождения должен усвоить, что ему можно делать, а что категорически запрещено», — пояснил Голубев.

Как отметил эксперт, желательно физически ограничить собаке доступ к кровати. Также можно организовать удобное место питомцу рядом с хозяином.

Ранее доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко подчеркнул в беседе с RT, что клещи начинают проявлять свою активность, когда дневные температуры становятся выше нуля. Сейчас, по его мнению, самое лучшее время, чтобы заняться профилактикой укусов у собак и кошек.

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