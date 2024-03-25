Кинолог Голубев объяснил, как отучить собак спать на хозяйской кровати

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как отучить собак спать на хозяйской кровати.

«Когда хозяин сначала позволяет спать животному на своей кровати, а потом резко меняет своё мнение, могут возникнуть проблемы. Собака, которая привыкла к определённым нормам, не сразу поймёт, что отдыхать ей теперь положено только на своей лежанке», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, стоит постепенно отучать питомца от сна на диване, а лучше устанавливать правила заранее и не менять их.

«Питомец с рождения должен усвоить, что ему можно делать, а что категорически запрещено», — пояснил Голубев.

Как отметил эксперт, желательно физически ограничить собаке доступ к кровати. Также можно организовать удобное место питомцу рядом с хозяином.

Ранее доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко подчеркнул в беседе с RT, что клещи начинают проявлять свою активность, когда дневные температуры становятся выше нуля. Сейчас, по его мнению, самое лучшее время, чтобы заняться профилактикой укусов у собак и кошек.