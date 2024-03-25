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В Казани ввели режим повышенной готовности в связи с весенним половодьем

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В Казани с понедельника, 25 марта, ввели режим повышенной готовности в связи с весенним половодьем.
В Казани ввели режим повышенной готовности в связи с весенним половодьем
  • Gettyimages.ru

Как сообщает «Бизнес Online», об этом стало известно на «Деловом понедельнике» в мэрии.

«В целях смягчения рисков при чрезвычайных ситуациях в период половодья предлагается 25 марта 2024 года ввести на территории Казани режим функционирования повышенной готовности. Что это такое? Режим мобилизации экстренных служб и ответственных лиц, комплекс мероприятий, организованных заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций и сохранение здоровья людей», — сказал начальник управления гражданской защиты Казани Сергей Чанкин.

Глава исполкома города Рустем Гафаров поддержал введение режима повышенной готовности.

Ранее в МЧС заявили о готовности Свердловской области к паводкам.

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