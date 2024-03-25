Синоптик Шувалов: регионы Центральной России находятся в гребне высокого давления

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов прокомментировал погоду в Центральной России.

В беседе с телеканалом «360» он заявил, что потепление ожидается с запада. Сначала температура воздуха поднимется в Калининграде и Пскове.

«Нужно набраться терпения. Безусловно, уже в ближайшие дни в Калининграде, Пскове потеплеет до +11…+13 °С. Но это только на западе европейской территории России», — сообщил эксперт.

По его словам, регионы Центральной России находятся в гребне высокого давления. В ближайшие дни солнце будет появляться чаще, но температура воздуха сохранится на уровне +5...+10 °С.

«До пятницы включительно этот тренд будет сохраняться, весна как бы не будет пришпоривать. Только в выходные, 30—31 марта, очень тёплый воздух дойдёт до центра средней полосы, и столбики термометров неуклонно поползут к отметке +15 °С», — добавил Шувалов.

Ранее руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артём Абунин рассказал в беседе с RT о том, что накрывшая Землю накануне, 24 марта, магнитная буря идёт на спад.