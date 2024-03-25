Названы лауреаты оренбургской премии «Грани мастерства»
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное Министерство культуры.
В номинации «Лучшее культурно-досуговое учреждение» победили Дворец культуры нефтехимиков города Орска, Могутовский сельский Дом культуры в Бузулукском районе, сельский Дом культуры села Татарская Каргала Сакмарского района.
Также были вручены награды в номинациях «Лучший работник муниципального культурно-досугового учреждения» и «За верность профессии».
Ранее стали известны лауреаты премии «Оренбургская лира».