Названы лауреаты оренбургской премии «Грани мастерства»

В Оренбургской области объявили лауреатов премии «Грани мастерства».

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное Министерство культуры.

В номинации «Лучшее культурно-досуговое учреждение» победили Дворец культуры нефтехимиков города Орска, Могутовский сельский Дом культуры в Бузулукском районе, сельский Дом культуры села Татарская Каргала Сакмарского района.

Также были вручены награды в номинациях «Лучший работник муниципального культурно-досугового учреждения» и «За верность профессии».

Ранее стали известны лауреаты премии «Оренбургская лира».