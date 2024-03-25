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Названы лауреаты оренбургской премии «Грани мастерства»

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В Оренбургской области объявили лауреатов премии «Грани мастерства».
Названы лауреаты оренбургской премии «Грани мастерства»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное Министерство культуры.

В номинации «Лучшее культурно-досуговое учреждение» победили Дворец культуры нефтехимиков города Орска, Могутовский сельский Дом культуры в Бузулукском районе, сельский Дом культуры села Татарская Каргала Сакмарского района.

Также были вручены награды в номинациях «Лучший работник муниципального культурно-досугового учреждения» и «За верность профессии».

Ранее стали известны лауреаты премии «Оренбургская лира».

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