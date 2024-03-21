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Стали известны лауреаты премии «Оренбургская лира»

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Стали известны лауреаты премии губернатора и правительства «Оренбургская лира».
Стали известны лауреаты премии «Оренбургская лира»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное Минкультуры.

В число призёров вошли авторы спектакля «Время Z» Оренбургского государственного драматического театра им. М. Горького, а также творческая группа мюзикла «Арап Петра Великого» Оренбургского государственного театра музыкальной комедии.

Кроме того, премию присудили актёрскому ансамблю спектакля «Дон Кихот из Ламанчи» Оренбургского театра кукол «Пьеро».

Также награждена художник, член правления Оренбургского областного отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» по работе с молодёжью Светлана Шлеюк.

Ранее сообщалось, что в столичных парках проведут мероприятия в честь Всемирного дня театра, который отмечается 27 марта.

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