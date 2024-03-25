Синоптик Шувалов назвал вероятным возвращение холодов в Москву

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в столичном регионе в ближайшие дни.

«У нас возвраты холодов до заморозков в ночные часы, ещё обычно в первую декаду бывают рекорды с заморозками — даже в начале июня такая погода стояла. Так что возвраты холодов ещё очень вероятны, на ближайшую неделю и на первые дни апреля подобные перспективы пока маловероятны», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, сначала большую часть недели будет умеренно тепло, в выходные — очень тепло, как и в самом начале апреля.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT отметил, что температура в столице с 12 марта ежедневно превышает норму.