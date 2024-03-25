RT в Telegram
Подпишись

Синоптик Шувалов назвал вероятным возвращение холодов в Москву

Короткая ссылка
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в столичном регионе в ближайшие дни.
Синоптик Шувалов назвал вероятным возвращение холодов в Москву
  • globallookpress.com
  • © Bulkin Sergey/news.ru

«У нас возвраты холодов до заморозков в ночные часы, ещё обычно в первую декаду бывают рекорды с заморозками — даже в начале июня такая погода стояла. Так что возвраты холодов ещё очень вероятны, на ближайшую неделю и на первые дни апреля подобные перспективы пока маловероятны», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, сначала большую часть недели будет умеренно тепло, в выходные — очень тепло, как и в самом начале апреля.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT отметил, что температура в столице с 12 марта ежедневно превышает норму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить