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Иосиф Пригожин раскритиковал западных звёзд за молчание о трагедии в «Крокусе»

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Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал западных знаменитостей за молчание о трагедии в «Крокус Сити Холле».
Иосиф Пригожин раскритиковал западных звёзд за молчание о трагедии в «Крокусе»
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Артисты всего мира, самые большие звёзды. Почему они молчат? Это концертный зал, в котором они выступали. Почему они не выкладывают ничего? Почему они вместе с нами не скорбят? Или они все по политическим мотивам, по двойным стандартам?» — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил Пригожин, «Крокус Сити Холл» был для него и его супруги Валерии вторым домом, самым удобным концертным залом.

По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, ещё 182 пострадали.

Жертвами боевиков стали зрители концерта рок-группы «Пикник».

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