Иосиф Пригожин раскритиковал западных звёзд за молчание о трагедии в «Крокусе»

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал западных знаменитостей за молчание о трагедии в «Крокус Сити Холле».

«Артисты всего мира, самые большие звёзды. Почему они молчат? Это концертный зал, в котором они выступали. Почему они не выкладывают ничего? Почему они вместе с нами не скорбят? Или они все по политическим мотивам, по двойным стандартам?» — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил Пригожин, «Крокус Сити Холл» был для него и его супруги Валерии вторым домом, самым удобным концертным залом.

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