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Врач Саволюк рассказала о полезных способах взбодриться за рулём

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Врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк рассказала, с помощью каких полезных способов можно взбодриться за рулём.

«Эффективный способ взбодриться — это, как ни странно, выпить побольше воды. Во время нахождения за рулём мозг активно работает и устаёт, в результате чего образуются продукты распада. Самый безопасный способ создать лучшие условия для его работы — это растворить продукты распада и вывести их, то есть дать организму больше воды», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Как считает Саволюк, также помогут грейпфрут или апельсин, поскольку в цитрусовых много витамина С и других полезных веществ.

«Поможет взбодриться и крепкий зелёный чай. Он, как и кофе, содержит кофеин, однако в его случае вещество высвобождается медленнее, действует дольше и более мягко», — сказала эксперт.

Она добавила, что это временные меры, и водителю лучше всего просто дать себе отдохнуть.

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