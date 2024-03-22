RT в Telegram
Подпишись

В Петербурге прошла премьера первого фильма из цикла «Цирк на войне»

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге состоялась премьера первого фильма из четырёхсерийного документального цикла о подвигах цирковых артистов в годы Великой Отечественной войны.
В Петербурге прошла премьера первого фильма из цикла «Цирк на войне»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Риск, талант, отвага — это качества, прославившие артистов советского цирка не только на манеже, но и на поле боя. Вот только сегодня об этом практически начисто забыто. А ведь удивительнейшие фронтовые истории этих людей не потеряли актуальности и поныне», — заявила режиссёр, телепродюсер, представитель знаменитой цирковой династии Лидия Запашная.

Как отметила автор проекта, данный цикл фильмов не просто перечисление неизвестных и потрясающих фактов.

«Главная цель нашего фильма — показать, как война прошла через судьбы цирковых артистов, которые в силу своей профессии должны быть всегда готовы к любым испытаниям», — сказала Запашная.

Ранее драматург Дмитрий Минчёнок рассказал, как появился театральный проект «Людмила Зыкина. Исповедь коренной москвички», премьера которого прошла в московском Театре им. Гоголя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить