В Петербурге прошла премьера первого фильма из цикла «Цирк на войне»

В Санкт-Петербурге состоялась премьера первого фильма из четырёхсерийного документального цикла о подвигах цирковых артистов в годы Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Риск, талант, отвага — это качества, прославившие артистов советского цирка не только на манеже, но и на поле боя. Вот только сегодня об этом практически начисто забыто. А ведь удивительнейшие фронтовые истории этих людей не потеряли актуальности и поныне», — заявила режиссёр, телепродюсер, представитель знаменитой цирковой династии Лидия Запашная.

Как отметила автор проекта, данный цикл фильмов не просто перечисление неизвестных и потрясающих фактов.

«Главная цель нашего фильма — показать, как война прошла через судьбы цирковых артистов, которые в силу своей профессии должны быть всегда готовы к любым испытаниям», — сказала Запашная.

Ранее драматург Дмитрий Минчёнок рассказал, как появился театральный проект «Людмила Зыкина. Исповедь коренной москвички», премьера которого прошла в московском Театре им. Гоголя.