Драматург Дмитрий Минчёнок рассказал о премьере «Людмила Зыкина» в театре Гоголя

Драматург Дмитрий Минчёнок рассказал, как появился театральный проект «Людмила Зыкина. Исповедь коренной москвички», премьера которого прошла в московском Театре им. Гоголя.

Сценарий о жизни Людмилы Зыкиной для кино был написан по пьесе «Исповедь коренной москвички», которую драматург посвятил своим родителям. Об этом он рассказал в беседе с «Российской газетой».

Артистка в спектакле показана глазами людей, которые её окружали: друзей, коллег и близких.

«Глазами тех, кто сопровождал её на гастролях в США, даже на её встрече в ресторане с «Битлз». В финале спектакля звучит прощальное письмо Людмилы Георгиевны как обращение к потомкам, нам сегодняшним», — сказал Минчёнок.

Автор также отметил, что роль Зыкиной исполнила актриса Нина Шацкая, а на премьере в Театре Гоголя был аншлаг — 600 зрителей.

Ранее НСН сообщала, что в Музее кино на ВДНХ в Москве начала работу выставка, посвящённая народному артисту СССР Олегу Янковскому. Актёру исполнилось бы 80 лет 23 февраля.