RT в Telegram
Подпишись

Драматург Дмитрий Минчёнок рассказал о премьере «Людмила Зыкина» в театре Гоголя

Короткая ссылка
Драматург Дмитрий Минчёнок рассказал, как появился театральный проект «Людмила Зыкина. Исповедь коренной москвички», премьера которого прошла в московском Театре им. Гоголя.
Драматург Дмитрий Минчёнок рассказал о премьере «Людмила Зыкина» в театре Гоголя
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

Сценарий о жизни Людмилы Зыкиной для кино был написан по пьесе «Исповедь коренной москвички», которую драматург посвятил своим родителям. Об этом он рассказал в беседе с «Российской газетой».

Артистка в спектакле показана глазами людей, которые её окружали: друзей, коллег и близких.

«Глазами тех, кто сопровождал её на гастролях в США, даже на её встрече в ресторане с «Битлз». В финале спектакля звучит прощальное письмо Людмилы Георгиевны как обращение к потомкам, нам сегодняшним», — сказал Минчёнок.

Автор также отметил, что роль Зыкиной исполнила актриса Нина Шацкая, а на премьере в Театре Гоголя был аншлаг — 600 зрителей.

Ранее НСН сообщала, что в Музее кино на ВДНХ в Москве начала работу выставка, посвящённая народному артисту СССР Олегу Янковскому. Актёру исполнилось бы 80 лет 23 февраля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить