Синоптик Мокеева спрогнозировала наступление весны в Нижнем Новгороде 23 марта

Начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева рассказала о наступлении метеорологической весны в Нижегородской области 23 марта.

«При этом не стоит ждать, что температура и днём и ночью будет строго положительной. Ещё возможны захолаживания в отдельных районах», — заявила эксперт в беседе с newsnn.ru.

Как отметила специалист, возможно выпадение снега. Но такая погода будет ощущаться иначе из-за напора южного ветра и весеннего солнца.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, что к началу апреля местами в Москве снег полностью растает.