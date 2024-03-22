Синоптик Мокеева спрогнозировала наступление весны в Нижнем Новгороде 23 марта
- РИА Новости
«При этом не стоит ждать, что температура и днём и ночью будет строго положительной. Ещё возможны захолаживания в отдельных районах», — заявила эксперт в беседе с newsnn.ru.
Как отметила специалист, возможно выпадение снега. Но такая погода будет ощущаться иначе из-за напора южного ветра и весеннего солнца.
Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, что к началу апреля местами в Москве снег полностью растает.