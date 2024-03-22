RT в Telegram
Подпишись

Синоптик Мокеева спрогнозировала наступление весны в Нижнем Новгороде 23 марта

Короткая ссылка
Начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева рассказала о наступлении метеорологической весны в Нижегородской области 23 марта.
Синоптик Мокеева спрогнозировала наступление весны в Нижнем Новгороде 23 марта
  • РИА Новости

«При этом не стоит ждать, что температура и днём и ночью будет строго положительной. Ещё возможны захолаживания в отдельных районах», — заявила эксперт в беседе с newsnn.ru.

Как отметила специалист, возможно выпадение снега. Но такая погода будет ощущаться иначе из-за напора южного ветра и весеннего солнца.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, что к началу апреля местами в Москве снег полностью растает.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить