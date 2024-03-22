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Синоптик Кубай спрогнозировал ситуацию с половодьем в Приморье

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Главный синоптик Приморского края Борис Кубай рассказал об особенностях половодья в регионе этой весной.
Синоптик Кубай спрогнозировал ситуацию с половодьем в Приморье
  • РИА Новости

«Нынче оно ожидается в период с третьей декады марта по первую пятидневку апреля, это на два — семь дней раньше средних многолетних сроков и на два — девять дней позже прошлогодних дат», — цитирует эксперта ИА PrimaMedia.

По словам специалиста, весеннее половодье пройдёт относительно спокойно, если указанный период обойдётся без сильных дождей.

В обратном случае, высокая водность рек наложится на новые осадки, что может вызвать наводнения.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, что к началу апреля местами в Москве снег полностью растает.

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