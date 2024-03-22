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Эмир Кустурица: российский кинематограф не должен копировать Голливуд

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Сербский режиссёр Эмир Кустурица выразил мнение, что российский кинематограф не должен копировать зарубежный. Напротив, следует искать собственный путь в искусстве.
Эмир Кустурица: российский кинематограф не должен копировать Голливуд
  • РИА Новости

Россия и Сербия не добьются чего-либо значительного, если будут подражать западному кинематографу, поделился режиссёр в интервью газете «Известия».

«Не надо повторять зарубежное. Надо видеть то, что у вас есть как драма», — объяснил Кустурица.

По его словам, в настоящее время нужны выдающиеся режиссёры, такие как Всеволод Пудовкин, Василий Шукшин и Андрей Кончаловский.

Ранее Эмир Кустурица сообщил, что исполнителя главной роли в своём будущем фильме «Преступление без наказания» планирует выбрать из числа молодых актёров.

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