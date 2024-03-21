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В музеях Марий Эл побывали более 400 тысяч человек в 2023 году

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В Минкультуры Марий Эл заявили о 432,7 тыс. посетителей музеев региона в 2023 году.
В музеях Марий Эл побывали более 400 тысяч человек в 2023 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА МариМедиа.

Данные по итогам деятельности муниципальных музеев были приведены на семинаре в Национальном музее имени Т. Евсеева в Йошкар-Оле.

Как отметила замдиректора музея по общим вопросам и развитию Татьяна Яндулова, в 2023 году возросло количество экскурсий, выставок, мероприятий.

Состоялось 674 выставки, проведено 7395 экскурсий, 1237 массовых и 1038 культурно-образовательных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Крыму расширят состав участников конкурса школьных музеев.

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