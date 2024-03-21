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Актриса Кравченко рассказала о видах театральных кукол

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Народная артистка Удмуртии, одна из ведущих актрис театра кукол Удмуртии Алевтина Кравченко рассказала о видах театральных кукол.
Актриса Кравченко рассказала о видах театральных кукол
  • РИА Новости

В беседе с izhlife.ru она заявила, что перчаточные куклы появились очень давно, во времена кукольников и скоморохов. Они надеваются на руку, как перчатка.

По словам Кравченко, тростевые куклы «работают» только за ширмой, так как к их рукам крепятся палочки-трости, а планшетные куклы могут использоваться на площадке, и в управлении участвуют три человека.

«Когда берёшь куклу, нужно её чувствовать, а когда работаешь с планшетной куклой, нужно чувствовать и друг друга, должно быть чувство ритма», — пояснила Кравченко.

Что касается марионеток, то они управляются при помощи нитей, добавила актриса.

Ранее художественный руководитель петербургского Театра балета имени Леонида Якобсона Андриан Фадеев рассказал, какие постановки труппа покажет во Владивостоке в рамках программы «Большие гастроли».

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