Актриса Кравченко рассказала о видах театральных кукол

Народная артистка Удмуртии, одна из ведущих актрис театра кукол Удмуртии Алевтина Кравченко рассказала о видах театральных кукол.

В беседе с izhlife.ru она заявила, что перчаточные куклы появились очень давно, во времена кукольников и скоморохов. Они надеваются на руку, как перчатка.

По словам Кравченко, тростевые куклы «работают» только за ширмой, так как к их рукам крепятся палочки-трости, а планшетные куклы могут использоваться на площадке, и в управлении участвуют три человека.

«Когда берёшь куклу, нужно её чувствовать, а когда работаешь с планшетной куклой, нужно чувствовать и друг друга, должно быть чувство ритма», — пояснила Кравченко.

Что касается марионеток, то они управляются при помощи нитей, добавила актриса.

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