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Худрук Театра балета Якобсона рассказал о гастрольной программе во Владивостоке

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Художественный руководитель петербургского Театра балета имени Леонида Якобсона Андриан Фадеев рассказал, какие постановки труппа покажет во Владивостоке в рамках программы «Большие гастроли».
Худрук Театра балета Якобсона рассказал о гастрольной программе во Владивостоке
  • Gettyimages.ru
  • © Nisian Hughes

«В 2024 году мы отмечаем 120-летие со дня рождения основателя нашего театра Леонида Якобсона, но заметьте, насколько современно смотрятся его постановки, в том числе знаменитый цикл «Роден», который считается во всём мире образцом хореографических миниатюр», — отметил Фадеев в беседе с vostokmedia.com.

Помимо классических постановок Леонида Якобсона, театр покажет и новые работы: балеты «Озорные частушки» и «598 тактов», созданные Вячеславом Самодуровым.

Также в программе одноактный балет «Свадебный кортеж» и цикл миниатюр «Классицизм-романтизм».

Ранее сообщалось, что гастроли Театра оперы и балета Удмуртии пройдут в Китае в сентябре 2024 года.

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