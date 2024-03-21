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Синоптик Позднякова спрогнозировала облачную погоду в Москве в выходные

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Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала об облачной погоде в Москве в выходные.
Синоптик Позднякова спрогнозировала облачную погоду в Москве в выходные
  • РИА Новости

«Днём в субботу и воскресенье прогнозируется порядка +6...+7 °С. Но поскольку в городе будут дожди и ветер, одеваться нужно гораздо теплее», — заявила эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила специалист, начиная с выходных погоду в столице будет определять атлантический циклон, который принесёт облачность и дожди различной интенсивности.

Ранее синоптики спрогнозировали в Ставропольском крае ветреную погоду с мокрым снегом.

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