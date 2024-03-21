Праздник Чуньфэнь отметят 23 марта на ВДНХ
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и строительства.
Программа включает мастер-классы, квесты и другие мероприятия.
В частности, запланирован мастер-класс для детей «Игры шести птиц и зверей» и квест «Мудрость мастера Угвея».
Также состоятся активности для взрослых, в том числе комплекс «Мавандуй Даоинь Шу» и мастер-класс «Ключи дыхания в оздоровительном цигуне».
Ранее сообщалось о фестивале «Китайский Новый год в Москве».