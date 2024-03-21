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В Петербурге ожидается дождь и мокрый снег в ближайшие дни

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Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов спрогнозировал в городе дождь и мокрый снег 22—23 марта.
В Петербурге ожидается дождь и мокрый снег в ближайшие дни
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает neva.today.

Как отметил специалист, из-за холодной воздушной массы над Ленинградской областью 22—23 марта ожидается значительное количество осадков, преимущественно дождя.

Температура воздуха днём составит +3…+8 °С.

В начале следующей недели в ночные часы похолодает, возможен снег.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на текущей неделе в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. В целом температура будет близка к норме.

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