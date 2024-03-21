В Петербурге ожидается дождь и мокрый снег в ближайшие дни
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Об этом сообщает neva.today.
Как отметил специалист, из-за холодной воздушной массы над Ленинградской областью 22—23 марта ожидается значительное количество осадков, преимущественно дождя.
Температура воздуха днём составит +3…+8 °С.
В начале следующей недели в ночные часы похолодает, возможен снег.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на текущей неделе в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. В целом температура будет близка к норме.