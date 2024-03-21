Синоптик Вильфанд: в Москве на неделе ожидается до +10 °С

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на текущей неделе в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. В целом температура будет близка к норме.

В четверг, 21 марта, днём в Москве +5...+7 °С, местами возможна гололедица, рассказал специалист в беседе с газетой «Вечерняя Москва». В пятницу, 22 марта, ночью -7...-2 °С, днём +3...+8 °С. В субботу, 23 марта, ночью прогнозируется +3...+2 °С, днём +5...+10 °С. В выходные на погоду начнёт оказывать влияние циклон с северо-запада. Небо затянет облаками, возрастёт вероятность осадков, добавил Вильфанд. Накануне синоптики спрогнозировали ветреную погоду с мокрым снегом в Ставропольском крае.