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Синоптик Вильфанд: в Москве на неделе ожидается до +10 °С

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на текущей неделе в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. В целом температура будет близка к норме.

В четверг, 21 марта, днём в Москве +5...+7 °С, местами возможна гололедица, рассказал специалист в беседе с газетой «Вечерняя Москва».

В пятницу, 22 марта, ночью -7...-2 °С, днём +3...+8 °С. В субботу, 23 марта, ночью прогнозируется +3...+2 °С, днём +5...+10 °С.

В выходные на погоду начнёт оказывать влияние циклон с северо-запада. Небо затянет облаками, возрастёт вероятность осадков, добавил Вильфанд.

Накануне синоптики спрогнозировали ветреную погоду с мокрым снегом в Ставропольском крае.

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