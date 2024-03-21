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Фестиваль классической музыки откроется 22 марта в Приморье

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Во Владивостоке в Большом зале Приморской краевой филармонии 22 марта откроется XXXIII фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна».
Фестиваль классической музыки откроется 22 марта в Приморье
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает vostokmedia.com.

В мероприятии примут участие музыканты из КНР, ДНР, Москвы и других городов и регионов.

Закроется фестиваль 26 апреля концертом Тихоокеанского симфонического оркестра.

Он будет посвящён творчеству Николая Римского-Корсакова. В 2024 году в России отмечается 180-летие со дня рождения композитора.

Ранее сообщалось, что в столице проходит второй тур конкурса на соискание грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства среди воспитанников детских творческих школ и колледжей.

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