Фестиваль классической музыки откроется 22 марта в Приморье
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Об этом сообщает vostokmedia.com.
В мероприятии примут участие музыканты из КНР, ДНР, Москвы и других городов и регионов.
Закроется фестиваль 26 апреля концертом Тихоокеанского симфонического оркестра.
Он будет посвящён творчеству Николая Римского-Корсакова. В 2024 году в России отмечается 180-летие со дня рождения композитора.
Ранее сообщалось, что в столице проходит второй тур конкурса на соискание грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства среди воспитанников детских творческих школ и колледжей.