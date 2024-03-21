В доме скульптора Андреева в Большом Афанасьевском переулке нашли тайник
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Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на портал мэра и правительства.
Среди находок — гипсовые головы и другие части изваяний и барельефов. Они хранились под полом.
«В рамках противоаварийных работ специалисты демонтировали старый линолеум и прогнившие доски пола, а под ними оказался полностью заполненный различными предметами бетонный погреб. Неудивительно, что значимую часть «клада» составляли элементы скульптур», — рассказал глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Все находки переданы специалистам для изучения.
Ранее сообщалось, что московские археологи обнаружили 400 древних находок в Хамовниках.