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В доме скульптора Андреева в Большом Афанасьевском переулке нашли тайник

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В доме советского скульптора Николая Андреева в Большом Афанасьевском переулке в Москве нашли тайник.
В доме скульптора Андреева в Большом Афанасьевском переулке нашли тайник
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на портал мэра и правительства.

Среди находок — гипсовые головы и другие части изваяний и барельефов. Они хранились под полом.

«В рамках противоаварийных работ специалисты демонтировали старый линолеум и прогнившие доски пола, а под ними оказался полностью заполненный различными предметами бетонный погреб. Неудивительно, что значимую часть «клада» составляли элементы скульптур», — рассказал глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Все находки переданы специалистам для изучения.

Ранее сообщалось, что московские археологи обнаружили 400 древних находок в Хамовниках.

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