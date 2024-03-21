На Ямале рассказали о работе по защите лесов

В Департаменте природных ресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа рассказали о работе по защите лесов.

Об этом сообщает «Ямал 1».

«Основная обязанность лесных инспекторов — предотвращать, выявлять и пресекать нарушения требований лесного законодательства. Задача инспектора заключается в том, чтобы проинформировать граждан и организации о том, какие именно действия с их стороны могут привести к причинению вреда лесам, повлечь за собой административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность», — заявили в ведомстве.

Чтобы сообщить о незаконной вырубке, можно обратиться в региональную диспетчерскую службу ОАУ «Леса Ямала» или в департамент.

В целом в регионе отмечается положительная динамика по защите лесного фонда. В 2023 году число нарушений лесного законодательства уменьшилось на 21,1%.

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